На Миколаївщині судитимуть групу так званих «смотрящих» кримінальників

Миколаївською обласною прокуратурою затверджено та скеровано до суду обвинувальний акт стосовно 8 членів організованої злочинної групи за фактами організації та участі у злочинному зібранні, встановлення та поширення злочинного впливу на території слідчого ізолятора та вимагання (ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 255-2, ч. 2 ст. 255-1 та ч.4 ст.189 КК України).

Слідством встановлено, що до злочинної організованої групи входили особи неодноразово засуджені за тяжкі та особливо тяжкі (корисні та насильницькі) злочини, які відносили себе до так званих «кримінальних авторитетів» та наділили себе правом встановлювати правила поведінки серед засуджених осіб, які утримувалися в слідчому ізоляторі. Фігуранти все обговорювали на спільних зібраннях – «сходках», а також за допомогою мобільного зв’язку.

Також троє фігурантів, застосовуючи фізичне насильство, змушували інших засуджених сплатити неіснуючий борг у розмірі 400 тис грн.

Досудове розслідування здійснювалось СУ ГУНП в Миколаївській області, оперативний супровід – Управління стратегічних розслідувань, Служба безпеки України в регіоні.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Миколаївська обласна прокуратура