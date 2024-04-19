На Миколаївщині вітчим до смерті побив 6-річного пасинка

За процесуального керівництва прокурорів Миколаївської окружної прокуратури повідомлено про підозру 29-річному чоловіку у спричиненні малолітній дитині умисного тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть (ч.2 ст.121 КК України).

Трагедія сталася 17 квітня 2024 року у с. Прибузьке Миколаївського району. Вітчим, підійшов до 6-річного пасинка, який перебував у дитячому візку та плакав. Зловмисник підняв дитину з візку та спочатку вдарив по сідницях, а потім наніс йому удар кулаком в лобну частину голови. Хлопчик від удару впав разом з візком.

У хлопчика діагностували закриту черепно-мозкову травму, внутрішньочеревний ого крововилив та інші травми.

На жаль, хлопчика врятувати не вдалося і 18 квітня він помер у лікарні.

Вітчима затримано в порядку ст. 208 КПК України.

Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування здійснює СВ ВП № 4 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до десяти років.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Миколаївська обласна прокуратура