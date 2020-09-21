На Николаевщине к пяти годам тюрьмы приговорен растлитель падчерицы

Суд приговорил к пяти годам лишения свободы 41-летнего мужчину, который систематически развращал свою несовершеннолетнюю падчерицу.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

Как известно, мужчину задержали в ноябре 2018 года. Тогда также сообщалось, что полицейские выяснили, что мать девочки знала о преступных действиях мужчины относительно ее дочери, однако никаких мер не принимала и никому ничего не сообщала. В 2019 году в суд направили обвинительный акт в отношении мужчины.

Стороной обвинения на основании собранных в ходе досудебного расследования доказательств доказано вину мужчину, который с декабря 2013 совершал в отношении своей малолетней падчерицы развратные действия сексуального характера, направленные на удовлетворение половой страсти.

При этом, с целью предотвращения и пресечения сопротивления несовершеннолетней, а также предупреждения разоблачения его противоправных действий посторонними лицами, злоумышленник применял психологическое насилие, которое выразилось в высказывании угроз физическим насилием последней, что вызвало у потерпевшей опасения за свою безопасность и эмоциональную неуверенность.

Приговором Новобугского районного суда от 9 сентября обвиняемого признали виновным по части 2 статьи 156 Уголовного кодекса Украины и осудили к реальному наказанию в виде пяти лет лишения свободы. // Преступности.НЕТ