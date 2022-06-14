Судитимуть двох рецидивістів, які підпалювали квартири на столичній Оболоні

Оболонською окружною прокуратурою міста Києва завершено досудове розслідування та скеровано до суду обвинувальний акт відносно двох осіб, які вчиняли підпали квартир на столичній Оболоні.

Обвинувачені — 56-річний мешканець Оболоні та його 49-річний знайомий. Обидва раніше притягувалися до кримінальної відповідальності за вчинення аналогічних злочинів та провели за гратами 30 та 17 років відповідно.

Мешканці будинку, де проживає організатор злочину, неодноразово скаржилися на нього до правоохоронних органів, зокрема через підпали їхніх квартир та жорстоке поводження із тваринами.

Як встановило слідство, чоловік мав неприязні стосунки із сусідами, та з метою помсти замовляв знайомому вчиняти підпали у будинку.

Після вчинення чергового злочину виконавець та організатор були викриті правоохоронцями.

У ході обшуків у обвинувачених вилучили боргові розписки, травматичну зброю, патрони, ножі, підроблене посвідчення поліцейського, грошові кошти та наркотики.

Наразі обвинувальний акт відносно організатора за ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 194, ч.1 ст. 125, ч. 1 ст. 309 КК України та виконавця за ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 194 КК України скеровано до суду для розгляду по суті.

Крім того, тривають досудові розслідування відносно вказаних осіб у 7 кримінальних провадженнях за аналогічними фактами.

Обвинувачені перебувають під вартою. За вчинене їм загрожує до 10 років позбавлення волі.

Київська міська прокуратура