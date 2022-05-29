Поліцейські Фастівщини затримали чоловіка за вбивство знайомого

Днями в Боярці між двома товаришами виник конфлікт, внаслідок якого 51-річний зловмисник вдарив ножем у груди знайомого та втік. Від отриманих травм 45-річний чоловік помер на місці події.

Правоохоронці по «гарячих» слідах затримали зловмисника та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Встановлено, що він неодноразово мав проблеми із законом.

За фактом умисного вбивства слідчі розпочали досудове розслідування. Чоловікові загрожує позбавлення волі на строк до 15 років.

Поліція Київської області