Убивцю немовляти у Монастирищі взяли під варту

За процесуального керівництва Уманської місцевої прокуратури 28-річному жителю Монастирищенського району Черкаської області повідомлено про підозру за фактом умисного протиправного заподіяння смерті малолітньому (п. 2 ч. 2 ст. 115 КК України). Про це повідомляє пресслужба Черкаської обласної прокуратури.

Слідством установлено, що підозрюваний 09.01.2021, за місцем свого проживання, намагаючись припинити плач 4-місячного сина застосував по відношенню до хлопчика фізичну силу та кинув на дитяче ліжко. У результаті дитина вдарилася головою об бильце, що призвело до отримання тяжких тілесних ушкоджень, від яких малолітній помер.

Чоловіка затримано в порядку ст. 208 КПК України та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Довідково: за вчинене особі загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від від 5 до 7 років.

Нагадаємо, що відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду. // Дзвін