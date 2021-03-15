У житомирській квартирі застрелили чоловіка

15 березня до поліції надійшло повідомлення від медиків про констатацію смерті чоловіка в одній з квартир обласного центру у результаті вогнепального поранення. На місці події поліцейські з’ясували, що загиблий 1981 року народження. Триває фіксація усіх обставин події у рамках відкритого кримінального провадження.

Попередньо встановлено, що вказану оселю винаймали двоє чоловіків, 1953 та 1981 р.н., батько та син. Напередодні увечері до них прийшов знайомий. Уранці між останнім та сином, у час відсутності старшого з чоловіків, ймовірно виник конфлікт. Його причини та перебіг нині встановлюють поліцейські, однак його результат – смертельне поранення 39-річного винаймача оселі.

На місце події виїхали і працюють слідчо-оперативні групи ГУНП і Житомирського районного управління поліції, експерти балістичної лабораторії Житомирського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС. Правоохоронці проводять низку першочергових слідчих дій: оглядають місце події, опитують ймовірних свідків, вилучають речові докази та зброю тощо.

Попередня правова кваліфікація події – ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. // RuporZT