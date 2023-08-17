Водій затягнув в машину та зґвалтував 13-річну дівчинку
Про це йдеться в повідомленні прес-служби Бучанської окружної прокуратури.
За даними слідства, чоловік проїжджав по вулиці та побачив знайому дівчинку на подвір’ї. Він зупинив авто та погрозами змусив її сісти в салон транспортного засобу. Надалі відвіз за межі населеного пункту де зґвалтував.
За клопотанням прокурорів йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Досудове розслідування здійснюється Бучанським РУП ГУНП в Київській області.
УК