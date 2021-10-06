Закарпатські поліцейські екстрадували члена румунського наркосиндикату, який перебував у міжнародному розшуку
Співробітники сектору міжнародного поліцейського співробітництва Закарпаття передали ініціаторам розшуку зловмисника, який перебував у міжнародному розшуку. Процедуру екстрадиції провели на КПП «Дяково»
Як вже повідомлялося раніше, 9 вересня оперативники Управління карного розшуку поліції Закарпаття спільно з працівниками сектору міжнародного поліцейського співробітництва та тячівськими правоохоронцями, затримали 36-річного громадянина Румунії, який перебував у міжнародному розшуку. Розшукали його в селищі Солотвино, що на Тячівщині.
Відомо, що чоловік підозрюється у торгівлі наркотиками та входить до тамтешнього організованого злочинного угруповання.
Після затримання зловмисника одразу помістили до ізолятора тимчасового тримання та розпочали підготовку для передачі фігуранта ініціаторам розшуку.
Так, вчора, 5 жовтня, на контрольно-пропускному пункті «Дяково» закарпатські поліцейські передали правоохоронцям Румунії розшукуваного, для подальшого відбування покарання за скоєні злочини.
Відділ комунікації поліції Закарпатської областіTweet