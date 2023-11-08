Одеські поліцейські викрили підлітка в пограбуванні жінки

Зловмисник відібрав у потерпілої сумку з грошима та документами, спричинивши їй більше шести тисяч гривень збитку. За скоєне юнак понесе кримінальну відповідальність.

Ввечері на вулиці Академіка Корольова 15-річний хлопець запримітив панянку з сумкою в руці, якою вирішив заволодіти. Дочекавшись, коли жінка зайде до під’їзду багатоповерхівки, він прослідував за нею, вирвав з руки сумку і втік.

Потерпіла відразу звернулася по допомогу до працівників відділу поліції № 4 Одеського районного управління поліції № 1, які за кілька днів спільно зі співробітниками управлінь карного розшуку та кримінального аналізу ГУНП в Одеської області встановили особу правопорушника. Викрадену сумку з паспортом він викинув неподалік від місця події, їх правоохоронці знайшли і повернули власниці, а на чужі гроші купив куртку і кросівки.

«Оскільки хлопець досяг віку, з якого настає кримінальна відповідальність за грабіж, поліцейські під процесуальним керівництвом Київської окружної прокуратури міста Одеси повідомили йому про підозру за частиною 4 статті 186 Кримінального кодексу України, тобто у грабежі, скоєному в умовах воєнного стану. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Слідство триває», – розповів слідчий територіального підрозділу поліції Владислав Шевчук.

Одеське районне управління поліції № 1