У Дніпрі затримал підозрюваного у пограбування будинку військовослужбовця

Місцеві мешканці повідомили, що чують підозрілі звуки із сусіднього будинку, де мешкає військовослужбовець, який наразі перебуває на фронті. Сусіди вирішили перевірити та виявили у помешканні невідомого чоловіка, який з майном господаря намагався втекти. Грабіжника вдалося затримати на місці, після чого його передали правоохоронцям.

25 квітня до поліції надійшло повідомлення про пограбування у Новокодацькому районі. Працівники відділу поліції №1 Дніпровського районного управління поліції №1 затримали 44-річного місцевого мешканця в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Встановлено, що чоловік раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за майнові злочини.

26 квітня слідчі повідомили затриманому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років. Триває слідство.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Дніпровського РУП №1