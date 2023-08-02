$5 тис. за вплив на членів МСЕК: столичні поліцейські затримали зловмиснику

Фігурант пообіцяв киянину пришвидшити процедуру отримання довідки про групу інвалідності, зловживаючи впливом на членів медико-соціальної експертної комісії у столиці. «Бізнесмену» загрожує до восьми років позбавлення волі.

Слідчі Печерського управління поліції за оперативного супроводження працівників Служби безпеки України та за процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури викрили 46-річного уродженця Тернополя, який за грошову винагороду пропонував послуги з «пришвидшення» рішення щодо отримання довідки про групу інвалідності.

Так, правоохоронці встановили, що чоловік обіцяв киянину із інвалідністю отримати довідку до акту огляду медико-соціальної експертної комісії про отримання групи інвалідності за скорочений час. За здійснення впливу на працівників медико-соціальної експертної комісії одного з районів столиці фігурант просив 5000 доларів США.

Поліцейські задокументували факт одержання хабаря правопорушником та затримали його у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Під час обшуку правоохоронці вилучили у нього гроші отриманні злочинним шляхом.

Слідчі повідомили фігурантові про підозру у скоєнні злочину, передбаченому ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України – зловживання впливом на особу, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до восьми років з конфіскацією майна. Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Києва