На Житомирщині судитимуть групу осіб, які зробили ухилянта багатодітним батьком для виїзду за кордон

Прокурори Бердичівської окружної прокуратури надіслали до суду обвинувальний акт стосовно групи осіб, які скоїли кримінальне правопорушення з метою переправлення знайомого чоловіка призовного віку за кордон.

Зокрема, 42-річному жителю Вінничини та 34-річній бердичівлянці інкримінують сприяння у незаконному переправленні особи через державний кордон України, шляхом надання засобів та усунення перешкод, за попередньою змовою групою осіб, учиненому з корисливих мотивів (3 ст. 332 КК України).

Крім цього, бердичівлянку та ще одну «партнерку», матір двох близнят, обвинувачено у пособництві у підробленні та підробленні іншого офіційного документа (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 358 КК України).

Як повідомлялося раніше, фігуранти провадження, аби заробити на такій оборудці, розробили поетапну схему. Зокрема, знайшли матір-одиначку з двома близнятами та домовилися, щоб вона офіційно зареєструвала батьком своїх дітей їхнього клієнта – чоловіка призовного віку, який мав одну рідну дитину.

Після проведеної процедури в одному з районних ДРАЦСів Вінницької області чоловік став «багатодітним батьком». Заплативши ініціаторам оборудки 2000 доларів США, отримав відповідні документи, на підставі яких намагався виїхати за кордон. Проте був затриманий працівниками міграційної служби.

Матеріали стосовно ухилянта за фактом підроблення іншого офіційного документа (ч. 3 ст. 358 КК України) виділені в окреме кримінальне провадження, досудове розслідування якого триває.

Викрили злочин за процесуального керівництва Бердичівської окружної прокуратури відділ міграційної поліції ГУНП в Житомирській області та Бердичівський райвідділ поліції, який проводить досудове розслідування.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури