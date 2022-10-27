Судитимуть двох осіб, які за підробленими документами продали квартиру померлого чоловіка

Дарницькою окружною прокуратурою міста Києва затверджено та скеровано до суду обвинувальний акт стосовно двох осіб, які за підробленими документами продали квартиру померлого чоловіка (ч. 3 ст. 190 КК України).

Слідством встановлено, що зловмисникам стало відомо про смерть самотнього чоловіка – власника квартири по вул. Ялтинській у Дарницькому районі столиці.

З метою заволодіння квартирою організаторка схеми, мешканка Чернігівської області, залучила спільника, зовні схожого на померлого чоловіка, та за його участі здійснила продаж квартири третім особам за понад 500 тис. гривень.

На даний час обвинувальний акт відносно організаторки схеми та виконавця скеровано до суду для розгляду по суті. За вчинене зловмисникам загрожує до 8 років позбавлення волі.

Для недопущення подальших незаконних дій на квартиру накладено арешт.

Київська міська прокуратура