На Николаевщине мужчина пытался убить парня, который прогуливался с девушкой

Сотрудники полиции задержали жителя Николаевской области за покушение на убийство знакомого.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

18 августа в отделение полиции №4 Николаевского райуправления поступило сообщение от медицинских работников о том, что ним доставлен мужчина с ножевыми ранениями.

Выясняя обстоятельства, при которых 20-летний местный житель получил телесные повреждения, полицейские установили, что ночью в одном из сел Шевченковской ОТГ Николаевского района на улице к потерпевшему, который шел с девушкой, подошел наглядно знакомый, и начал с ним конфликтовать. В ходе ссоры злоумышленник сначала распылил в лицо парня газ из баллончика, а потом достал из кармана нож и несколько раз ударил пострадавшего, в том числе в шею.

Парня забрала «скорая», а нападающий с места происшествия скрылся, но его вскоре разыскали полицейские.

При процессуальной поддержке прокуратуры 32-летнему злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 15 части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины («Покушение на умышленное убийство»). В ближайшее время суд будет избирать ему меру пресечения.

За содеянное мужчине грозит до 15 лет заключения. // Преступности.НЕТ