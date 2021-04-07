На Николаевщине обвиняемый в убийстве обокрал фермера, который приютил его на время домашнего ареста

На Николаевщине ранее судимый мужчина получил еще одну судимость за кражу на ферме, на которой был под домашним арестом в ожидании приговора по обвинению в жестоком убийстве на территории этого хозяйства.

Об этом «Преступности.НЕТ» стало известно из соответствующего приговора суда.

Как известно, в 2019 году за убийство с расчленением и сожжением трупа на ферме в Витовском районе ранее судимому мужчине дали год тюрьмы, расценив это как превышение самообороны.

Позже в полиции опубликовали видео после задержания, на котором обвиняемый на вопрос о содеянном рассказал, что сожалеет только о том, что ноги не сжег, поскольку они не влезли в печку и их пришлось закопать.

После этого приговор пытались отменить в апелляционном суде, а там решили передать уголовное производство на новое рассмотрение.

В ноябре 2019 года суд решил отпустить обвиняемого из-под стражи под круглосуточный домашний арест. При этом его бывший работодатель подтвердил, что сможет обеспечить обвиняемому место проживания и, соответственно, место, где он будет находиться под домашним арестом.

Во время действия домашнего ареста рецидивист обокрал ферму, где жил и работал. Он украл четыре барана и свинью, чем причинил ущерб владельцу фермы в размере 18,4 тысяч гривен.

Через время мужчину нашли сотрудники полиции и задержали. После этого нарушения ему уже избрали меру пресечения в виде содержания под стражей, которая действует и сейчас.

В суде по делу о краже Андрей З. признал свою вину, отметив, что у него с владельцем фермы были плохие отношения, и в его отсутствие он вывел животных из фермы и продал заготовителю за 7 тысяч гривен.

В итоге судья Жовтневого районного суда Сергей Голубоченко признал мужчину виновным в совершении преступления по части 1 статьи 185 Уголовного кодекса Украины («Кража») и назначил наказание в виде четырех месяцев ареста.

Отметим, что повторное рассмотрение дела об убийстве на этой ферме еще продолжается.