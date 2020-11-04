На Николаевщине вор, отпущенный из-под стражи под залог, совершил еще несколько краж

В Николаевском районе оперативники разоблачили серийного дачного вора, который недавно освободился из-под стражи.

Об этом сообщает отдел коммуникации Нацполиции в Николаевской области.

3 ноября о краже в полицию сообщил владелец дачи на территории садоводства «Судостроитель» в селе Старая Богдановка. Известно, что вор выпилил фрагмент металлической решетки окна и вытащил стекло, таким образом проник внутрь, откуда похитил бытовую технику.

Проведенными оперативно-розыскными мероприятиями полицейские установили 29-летнего вора. Во время следственных действий правоохранители изъяли часть украденных вещей пострадавших, которые злоумышленник хранил по месту своего проживания. Сам он пояснил это тем, что не успел продать.

Сейчас злоумышленник является подозреваемым в ряде имущественных преступлений. Месяц назад он освободился из-под стражи после внесения залога и совершил затем не менее пяти краж из дачных домов граждан.

Под процессуальным руководством местной прокуратуры решается вопрос о сообщении мужчине о подозрении в совершении преступлений. Ему инкриминируется пять фактов краж, соединенных с проникновением в жилище (часть 3 статьи 185 Уголовного Кодекса Украины), за что санкцией статьи предусмотрено наказание до шести лет лишения свободы.

Следственные действия продолжаются. Устанавливается причастность вора к аналогичным преступлениям. // Преступности.НЕТ