$1100 за повернення обладнання для незаконного видобутку бурштину – судитимуть адвоката, слідчого та суддю

За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури затверджено та скеровано до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні відносно судді Олевського районного суду, адвоката та слідчого місцевого відділу поліції, які за неправомірну вигоду повертали арештоване майно бурштинокопачам (ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 368 КК України.).

Досудовим розслідуванням встановлено, що колишній суддя за пособництва адвоката та у змові зі слідчим одного з відділень Житомирської поліції вимагали в особи 1100 доларів США. За гроші обіцяли повернути вилучені правоохоронцями автомобіль, мотопомпи та обладнання для незаконного видобутку бурштину.

Досудове слідство здійснювало територіальне управління ДБР, розташованого у місті Києві, за оперативного супроводу Управління стратегічних розслідувань в Житомирській області ДСР Нацполіції України.

Примітка: відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба прокуратури Київської області