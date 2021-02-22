На Николаевщине задержали педофила, развращавшего 12-летнюю падчерицу

В Николаевской области задержали 32-летнего мужчину за растление 12-летней падчерицы. Как стало известно, злоумышленник совершал аналогичные факты относительно двух других несовершеннолетних девочек 9 и 13 лет — сестер потерпевшей.

Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации ГУНП в области.

«Веселиновские полицейские задержали 32-летнего мужчину за растление малолетней падчерицы. Сейчас злоумышленнику следователи объявили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 156 УК Украины «Развращение малолетнего членами семьи , и задержали его в порядке ст. 208 УПК Украины «, — сообщили в полиции.

В сектор полицейской деятельности №1 Вознесенского районного управления полиции ГУНП в Николаевской области обратилась 34-летняя жительница пгт. Веселиново, мать троих малолетних дочерей, с заявлением о том, что ее муж совершает физическое растление относительно ее малолетних детей.

По словам заявительницы стало известно, что она стала свидетелем того, как ее 32-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершал развратные действия в отношении ее 12-летней дочери.

Позже ей стало известно, что злоумышленник совершал аналогичные факты относительно двух других несовершеннолетних дочерей заявительницы, 13 и 9 лет.

Как отметили полицейские, мужчине следователи Вознесенского районного управления сообщили о подозрении по признакам ч. 2 ст. 156 УК, что наказывается лишением свободы на срок до восьми лет. Злоумышленник задержан в порядке ст. 208, в ближайшее время суд изберет ему меру пресечения. Продолжается расследование.