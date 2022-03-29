На Николаевщине задержали уголовника, который изнасиловал старушку

По подозрению в изнасиловании 86-летней жительницы Херсона николаевские полицейские задержали ранее судимого односельчанина потерпевшей.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

О преступлении стало известно военным при эвакуации жителей Херсонской области.

Один из мужчин рассказал, что вместе с ним в автобусе эвакуируется односельчанин, который на днях пришел к их с матерью дома и спровоцировал конфликтную ситуацию. А когда хозяин пошел звать на помощь, злоумышленник совершил сексуальные насильственные действия относительно немощной старушки.

Военнослужащие передали информацию полицейским, которые сразу задержали 37-летнего злоумышленника в порядке статьи 208 УПК Украины.

Задержанный только полгода назад уволился из мест лишения свободы за совершение имущественных преступлений.

Сейчас 86-летняя потерпевшая, которая на протяжении нескольких лет не может двигаться и нуждается в постоянном уходе, находится в больнице.

По указанному факту следователями отделения полиции № 4 Николаевского районного управления полиции начато уголовное производство по части 1 статьи 152 Уголовного кодекса Украины («Изнасилование»). За совершенное мужчине грозит до пяти лет заключения.

В ближайшее время мужчине объявят подозрение и суд изберет ему меру пресечения. В настоящее время продолжаются следственные действия. // Преступности.НЕТ