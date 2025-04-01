На об’єктах «Київводоканалу» проводяться обшуки

Сьогодні, 1 квітня, співробітники Головного слідчого управління Національної поліції України проводять обшуки на об’єктах ПрАТ «АК «Київводоканал».

У компанії підкреслюють, що такі слідчі дії ускладнюють роботу підприємства, відволікаючи працівників від виконання службових обов’язків. Це може створити ризики для стабільного надання життєво важливих послуг споживачам.

Працівники «Київводоканалу» готові співпрацювати зі слідством та надавати всю необхідну інформацію в межах своїх повноважень.

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