На Оболоні підліток дерев’яною палицею до смерті забив безхатька

За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Оболонської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру 16-річному підлітку за фактом умисного нанесення тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть потерпілого (ч. 2 ст. 121 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що неповнолітній познайомився з безпритульним чоловіком біля супермаркету, а згодом вони почали разом вживати алкоголь. У нетверезого підлітка з новим знайомим виник конфлікт, внаслідок чого він завдав чоловіку дерев’яною палицею понад 40 ударів по голові та тілу.

Потерпілого доставили до лікарні з численними травмами, де він помер через 2 дні. Наразі, судом до неповнолітнього застосовано винятковий запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 10 років.

Пресслужба Київської міської прокуратури