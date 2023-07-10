На одержанні ₴2,4 тис. хабаря викрито посадовця КП Дніпровської міськради та посередника

За процесуального керівництва Центральної окружної прокуратури міста Дніпра повідомлено про підозру заступнику директора одного з комунальних підприємств Дніпровської міської ради та його посереднику за фактом вимагання й одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

За даними слідства, посадовець комунального підприємства вимагав від місцевого мешканця хабар за розміщення на території міста об’єктів нерухомості.

Для цього він залучив посередника, який за грошову винагороду отримував неправомірну вигоду та здійснював передачу коштів.

Правоохоронці затримали їх у порядку ст. 208 КПК України під час одержання 2,4 тис доларів США хабара.

У межах розслідування у службовому приміщенні підприємства та за місцями проживання підозрюваних проведено санкціоновані обшуки.

Наразі посадовцю обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, його посереднику – цілодобовий домашній арешт.

Досудове розслідування здійснюють слідчі Дніпровського районного управління поліції ГУ Нацполіції в Дніпропетровській області, оперативний супровід – співробітники Управління СБУ області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора