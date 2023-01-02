Хмельничанин відповідатиме за шахрайство та підбурювання до надання хабаря службовій особі

За процесуального керівництва Окружної прокуратури міста Хмельницького повідомлено про підозру 34-річному хмельничанину за фактом шахрайства та підбурювання до надання неправомірної вигоди службовій особі (ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 369 КК України).

Дізнавшись, що мешканець обласного центру здійснює оформлення документів на відведення земельної ділянки у приватну власність для будівництва, зловмисник вирішив йому в цьому «допомогти».

Він переконав чоловіка, що за 1200 доларів США може «домовитись» зі службовими особами органу місцевого самоврядування та посприяти в успішному оформленні документації, хоча насправді мав намір заволодіти вказаними коштами.

Будучи переконаним, що без «допомоги» він не зможе оформити право власності, 33-річний місцевий житель погодився заплатити.

Під час передачі частини коштів у сумі 600 доларів США підозрюваного затримано за ст. 208 КПК України.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчим відділом Хмельницького районного управління поліції ГУНП в області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Хмельницької обласної прокуратури