Підозрюваного у вбивстві мешканки Криоозерського району миколаївські поліцейські затримали на Вінниччині

2 січня вранці житель с. Токарівка виявив свою дружину мертвою. 46-річна жінка лежала на підлозі їхнього будинку з ознаками насильницької смерті. За висновком судово-медичної експертизи, смерть потерпілої настала внаслідок механічної асфіксії.

Відомо, що напередодні у гостях подружжя був їхній знайомий, де всі разом вживали алкоголь. Пізніше господар пішов спати, а дружина залишилась із гостем наодинці. Тоді 40-річний зловмисник почав згадувати давні образи, через що виник конфлікт, в ході якого він задушив потерпілу й втік.

Оперативники Первомайського відділу поліції спільно з оперативниками Управління карного розшуку встановили місцезнаходження підозрюваного та затримали на Вінниччині, де він переховувався у родичів. Раніше зловмисник вже притягувався до кримінальної відповідальності за майнові злочини.

Наразі слідчі за погодженням з обласною прокуратурою вручили йому повідомлення про підозру у вчиненні умисного вбивства (ч. 1 ст. 115 ККУ). Санкція статті передбачає до 15 років ув’язнення. Найближчим часом суд обиратиме чоловіку запобіжний захід.

Поліція Миколаївської області