На Рахівщині чоловіка, що здійснив серію крадіжок, затримали п’яним за кермом викраденого мотоцикла

2 липня зранку поліцейські Рахова отримали кілька схожих повідомлень від місцевих жителів про зникнення речей на території їх дворогосподарств.

Потерпілими були жителі двох сусідніх вулиць міста, а злочини стосувалися крадіжок з господарських приміщень, гаражів або з автомобілів. Один із потерпілих, 64-річний рахівчанин, заявив про угон його мотоцикла «Mustang Delta».

За фактами злочинів, а саме: викрадення бензопили з гаражного приміщення, крадіжки документів з авто, пошкодження транспортних засобів та замків на гаражних приміщеннях місцевих мешканців, а також заволодіння транспортом, відомості були внесені до Єдиного журналу досудових розслідувань за статтями 185 та 289 Кримінального кодексу України.

На місцях скоєння правопорушень працювала слідчо-оперативна група. Поліцейські опитали сусідів потерпілих, містян та можливих свідків злочинів. Також були переглянуті записи із відеокамер того житлового району. Вже за кілька годин поліцейські встановили особу ймовірного зловмисника. Його зупинили за кермом викраденого мотоцикла. Чоловік був у стані алкогольного сп’яніння.

27-річного раніше судимого за майнові злочини жителя сусіднього села Розтоки затримали в порядку статті 208 КПК України. Викрадений ним мотоцикл після проведення необхідних слідчих дій буде повернуто власникам. Частину викрадених зловмисником речей також вилучено.

Наразі чоловік перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Матеріали досудового розслідування найближчим часом слідчі скерують до суду. Розслідування у справі триває, повідомляють у відділі комунікації поліції Закарпатської області. // Закарпаття онлайн