На Донеччині колишній бойовик «днр» представлявся співробітником СБУ

Донецькі поліцейські викрили раніше судимого за участь у незаконному збройному формуванні так званої «донецької народної республіки» на шахрайських оборудках. Він видавав себе за співробітника спецслужби.

На одному з блокпостів міста Краматорськ поліцейські зупинили автомобіль «Nissan», водій якого надав документи належності транспортного засобу Службі безпеки України. Однак підтверджуючих документів, що він є співробітником цього відомства, у чоловіка не виявилося. Про подію поліцейські повідомили працівникам Донецького управління Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції.

Оперативники УДВБ та внутрішньої безпеки УСБУ в Донецькій та Луганській областях встановили, що навесні 2022 року, 41-річний місцевий мешканець, видаючи себе за співробітника Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях, попросив волонтерів як гуманітарну допомогу передати відомству позашляховик для виконання службових обов’язків. Натомість зловмисник надав благодійникам фіктивні документи, зокрема акт прийому-передачі транспортного засобу із підробленими підписами посадовців спецслужби та печаткою відомства.

Нічого не підозрюючи, благодійники передали привезене із-за кордону авто «Nissan Pathfinder Sport» псевдоправоохоронцю, який той у подальшому використовував для особистих потреб.

Варто зазначити, що чоловік раніше перебував у складі незаконних збройних формувань «донецької народної республіки» та вже відбув покарання за злочин, передбачений ст. 260 (Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань) Кримінального кодексу України.

Наразі слідчі поліції Донеччини оголосили зловмиснику про підозру за ч. 2 ст. 190 (Шахрайство), ч. 1 ст. 353 (Самовільне присвоєння владних повноважень або звання службової особи) та ч. 4 ст. 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України. Подальшу його долю вирішить суд.

Процесуальне керівництво здійснює Донецька спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері об’єднаних сил.

Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України