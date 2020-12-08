Привласнення ₴700 грн. клієнтів держбанку – викрито злочинну групу на Кіровоградщині

За процесуального керівництва Кіровоградської обласної прокуратури повідомлено про підозру трьом членам злочинної групи, які є працівниками одного із територіальних відділень державного банку, за фактом привласнення 700 тис грн клієнтів банку шляхом шахрайства та підробки банківських документів (ч. 4 ст.191, ч. 4 ст. 190, ч. 3, 4 ст. 35, ч. 1,2 ст. 200, ч. 1,3 ст. 362 КК України).

За даними слідства, касир територіального відділення державного банку спільно з іншими працівниками, маючи повний доступ до інформації про рахунки вкладників банків, з жовтня 2019 року по січень 2020 року, шляхом неодноразової підробки документів і підписів вкладників, заволоділи грошовими коштами громадян.

Досудове розслідування здійснюють слідчі слідчого управління Головного управління Нацполіції в Кіровоградській області, за оперативного супроводу управління стратегічних розслідувань в Кіровоградській області ДСР Нацполіції України.

За матеріалами Кіровоградської обласної прокуратури