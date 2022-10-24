На Київщині організатори порностудії експлуатували жінок, що опинились у скруті через війну

У Бровах поліцейські викрили порностудію, в якій експлуатували жінок. Жертвами ставали молоді мами, яких через борги втягували в заборонений бізнес і змушували відробляти.

Організаторкою протиправної діяльності була 36-річна жителька Броварщини. Передає Інформатор з посиланням на поліцію Київщини.

Зловмисниця вдома облаштувала порностудію, де виготовляла та збувала заборонений контент, після чого за грошову винагороду фото- та відеоматеріали відправляла закордон. Вартість одного відеоролику становила від 200 доларів.

Останньою жертвою зловмисниці стала мати двох малолітніх дітей.

Жінка опинилася у тяжкому матеріальному становищі через активні бойові дії, була втягнута у боргову яму, а потім у порноіндустрію. Потерпілу змусили позувати для фото та відео інтимного характеру.

Викрили злочинну діяльність оперативники управління міграційної поліції Київщини за процесуального керівництва Броварської окружної прокуратури та силової підтримки полку поліції особливого призначення Київщини.

Поліцейські провели санкціонований обшук та виявили мобільні телефони, ноутбуки, банківські картки, засоби для виготовлення порнопродукції, листування з клієнтами, які підтверджують причетність організаторки до вчинення злочину.

За фактом торгівлі людьми, виготовлення, збуту і розповсюдження порнографічних предметів поліція відкрила кримінальне провадження [ч.1 ст. 149 та ч.3 ст. 301 ККУ].