У Сумах взято під варту підозрюваного в умисному вбивстві сусіда на ґрунті ревнощів

За клопотанням слідчого та прокурора Окружної прокуратури міста Суми рішенням суду 9 квітня 2024 року 52-річному чоловікові, який підозрюється в умисному вбивстві сусіда, обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права на заставу.

Мова йде про подію, що сталась 7 квітня 2024 року в м. Суми. Під час спільного вживання алкоголю жінка зізналась своєму співмешканцю, що зраджувала йому з сусідом. Озброївшись ножем, чоловік пішов до сусіда з’ясовувати стосунки. Під час розмови чоловік ударив свого опонента ножем у грудну клітину. Від отриманого поранення 63-річний потерпілий помер на місці події.

Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) КК України. За скоєне йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області під процесуальним керівництвом прокуратури.

Сумська обласна прокуратура