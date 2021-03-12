На одержанні $5 тис. хабаря викрито посадовця ДП «Київське обласне дорожнє управління»

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури на одержанні неправомірної вигоди викрито посадовця ДП «Київське обласне дорожнє управління» ВАТ «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» (ч. 3 ст. 368 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадовець вимагав у громадянки 5 тис. доларів США за сприяння у погодженні та підписанні договору оренди на приміщення, яке перебуває на балансі державного підприємства.

Після одержання частини неправомірної вигоди в розмірі 3 тис. доларів США посадовця затримали в порядку ст. 208 КПК України на робочому місці.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та застосування запобіжного заходу.

Викриття корупційного злочину проводилося прокурорами спільно зі слідчими СУ ГУ НП у місті Києві та працівниками Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБ України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура