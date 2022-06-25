У Харкові банда викрадала людей з метою заволодіння їхнім житлом

За скоєне п’ятьом обвинуваченим може загрожувати до 12-ти років ув’язнення.

За даними слідства, організувала діяльність угруповання місцева мешканка. У спільники залучила четверо осіб з кримінальним досвідом — крадіжки, грабунки, шахрайства та угони.

Угруповання «спеціалізувалося» на викраденні громадян — незахищених верств населення — задля заволодіння їхнім житлом. Погрозами та фізичним насильством вони примушували потерпілих переоформити на них нерухомість.

У жовтні 2021 року у Харкові оперативники управління стратегічних розслідувань в Харківській області Нацполіції та слідчі слідчого управління затримали зловмисників. У ході слідства було встановлено їхню причетність до заволодіння трьома помешканнями громадян.

Наразі досудове розслідування завершено, обвинувальний акт стосовно 5-ти осіб за погодженням з Харківською обласною прокуратурою скеровано до суду. Учасникам організованої злочинної організації інкримінують:

позбавлення волі або викрадення людини (ч. 3 ст. 146 Кримінального кодексу України);

вимагання (ч. 4 ст. 189);

шахрайство (ч. 4 ст. 190).

За скоєне обвинуваченим може загрожувати від 5-ти до 12-ти років позбавлення волі.

Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України