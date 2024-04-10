Поліція завершила розслідування вбивства у центрі Бердичева

Нагадаємо, у середині лютого до Бердичівського райвідділу поліції надійшло повідомлення про виявлення на зупинці громадського транспорту тіла чоловіка. Правоохоронці встановили спочатку особу загиблого, а вже за кілька годин – затримали причетного до смертельного побиття.

У ході досудового розслідування, яке проводилось за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) КК України, слідчі зібрали докази причетності 26-річного містянина до завдання фатальних травм загиблому.

Поліцейські встановили, що тієї ночі 57-річний потерпілий звернувся до підозрюваного із проханням закурити. Потому у них зав’язалася розмова, під час якої у чоловіків виник раптовий конфлікт. Під час з’ясування стосунків молодший із них завдав опонентові численних ударів, які й виявилися для нього смертельними.

8 квітня, після проведення всіх необхідних процесуальних дій, слідчі завершили досудове розслідування. Обвинувальний акт було скеровано до суду. Процесуальне керівництво здійснювала Бердичівська окружна прокуратура.

Відповідно до чинного законодавства, вбивство, тобто умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині, карається позбавленням волі на строк від 7 до 15 років.

Бердичівський районний відділ поліції