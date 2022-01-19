Посадовців судитимуть за службову недбалість зі збитками ₴1,4 млн.

Херсонською обласною прокуратурою спрямовано до суду обвинувальний акт відносно двох посадових осіб АТ «Херсонська ТЕЦ» за вчинення службової недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України), а також керівника ТОВ – за заволодіння грошовими коштами ТЕЦ шляхом зловживання службовим становищем у особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України).

Досудовим слідством встановлено, що тимчасовий виконувач обов’язків гендиректора АТ «Херсонська ТЕЦ» і керівник одного зі структурних підрозділів підприємства не забезпечили технічний нагляд за дотриманням ремонтних робіт з теплової ізоляції частини тепломагіст

Керівник ТОВ, який зобов’язався виконати відповідні роботи на тепломагістралі, знаючи, що роботи виконані не у повному обсязі, а застосовані матеріали не відповідають заявленій якості, вніс завідомо неправдиві відомості до актів будівельних робіт, завищивши їх обсяги і вартість. У результаті підприємець незаконно заволодів коштами на суму понад 1,4 млн грн.

Досудове розслідування здійснювалося працівниками слідчого управління Головного управління Національної поліції в Херсонській області.

За матеріалами Херсонської обласної прокуратури