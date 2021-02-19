На одержанні хабаря в 400 доларів затримано посадовця Харківської міської ради

Харківська місцева прокуратура №5 здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднаного з вимаганням такої вигоди, опору працівникові правоохоронного органу під час виконання ним службових обов’язків (ч. 3 ст. 369-2, ч. 2 ст. 342 КК України).

Як повідомив керівник місцевої прокуратури Олексій Лесенко, досудовим розслідуванням встановлено, що в лютому 2021 року до заступника голови однієї з районних адміністрацій Харківської міської ради звернувся підприємець щодо отримання інформації про порядок отримання військового квитка або приписного посвідчення для найманого працівника.

Посадовець повідомив, що забезпечить отримання необхідних документів, проте не безкоштовно. Вартість такої «послуги» становила 400 доларів США.

Чоловік звернувся до правоохоронних органів із відповідною заявою.

Під час проведених слідчих (розшукових) дій посадовець одержав від заявника грошові кошти в сумі 400 доларів США.

18 лютого 2021 року посадовця затримано в порядку ст. 208 КПК України. При затриманні чоловік чинив опір співробітникам правоохоронних органів.

Наразі проводяться першочергові слідчі (розшукові) дії, після закінчення яких буде вирішено питання щодо повідомлення про підозру посадовцю за ч. 3 ст. 369-2, ч. 2 ст. 342 КК України.

Досудове розслідування проводять слідчі відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 ГУ НП в Харківській області, оперативний супровід здійснюють співробітники Управління стратегічних розслідувань в Харківській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України.

Харківська обласна прокуратура