На Одещині 15-річного жителя Сарати притягують до відповідальності за грабіж

Слідчі кваліфікували дії підлітка за ч.1 ст.186 Кримінального кодексу України.

Неповнолітній прийшов по посилку до місцевого поштового відділення, але замість того, щоб розрахуватися за доставку, вирвав коробку з рук працівника пошти та кинувся тікати.

Менше ніж за пів години поліцейські розшукали правопорушника та вилучили у нього речові докази.

Підліток вже досяг віку, з якого наступає правова відповідальність за подібний злочин. Тож за грабіж йому загрожує від штрафу до позбавлення волі на строк до чотирьох років.

Шановні громадяни, змалечку привчайте дітей до законослухняності та добропорядності. Пояснюйте, що будь-які дії, які йдуть врозріз із законом, не тільки тягнуть за собою юридичну відповідальність, а й впливають на їхню репутацію та подальший життєвий шлях.

Відділ комунікації поліції в Одеській області