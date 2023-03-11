На Рівненщині поліцейські припинили підпільне виробництво фальсифікованого алкоголю та вилучили понад 8 тонн сурогату

Протиправну діяльність групи осіб викрили та документували впродовж пів року працівники управління стратегічних розслідувань та слідчі слідчого управління ГУНП за процесуального керівництва прокуратури.

За результатами проведеного комплексу розшукових заходів і слідчих дій поліцейські встановили, що зловмисники організували злочинну «схему» з незаконного виробництва та реалізації алкогольних напоїв: у гаражному приміщенні в Рівному облаштували цех із виготовлення та розливу підакцизних товарів.

Учора, дев’ятого березня, у рамках кримінального провадження, розпочатого за фактом незаконного виготовлення і збуту підакцизної продукції, правоохоронці провели вісім обшуків за місцями проживання п’ятьох фігурантів кримінального провадження на території обласного центру та в Рівненському районі, у транспортних засобах, а також на «підприємстві».

Під час слідчих дій на підпільному виробництві вилучено обладнання для виготовленні і розливу алкоголю, 5 175 літрів горілчаної продукції, 620 літрів спирту, 187,5 літрів коньяку, 14 літрів винних напоївв, коробки, пляшки та бочки різного об’єму, 659 пачок цигарок, 174 010 гривень та 2 тисячі доларів США, а також мобільні телефони зловмисників.

Крім того, в одному із магазинів, в якому «бізнесмени» реалізовували продукцію, вилучено 219 пластикових пляшок ємкістю 0,5 л, наповнених речовиною з характерним запахом спирту.

А в двох автомобілях, якими користувалися зловмисники виявили 2 180 літрів алкогольної продукції, розфасованої в 218 картонних упаковок об’ємом 10 л кожна.

Загалом правоохоронці вилучили 8 298,5 літрів фальсифікованого алкоголю на майже пів мільйона гривень та понад 250 тисяч готівки.

Досудове розслідування триває. Вирішується питання про повідомлення зловмисникам про підозру, накладення арешту на вилучене. Правоохоронці проводять слідчі дії щодо встановлення інших осіб, причетних до незаконного бізнесу.

Відділ комунікації поліції в Рівненській області