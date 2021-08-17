Понад ₴8,7 млн. збитків через закупівлю непридатних антиснайперських систем – підозрюють ексдиректора Департаменту Міноборони

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру колишньому директору Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міністерства оборони України за фактом перевищення військовою службовою особою влади та службових повноважень в умовах особливого періоду, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 4 ст. 426-1 КК України).

За даними слідства, колишній директор Департаменту Міноборони за попередньою змовою з невстановленими військовослужбовцями Генштабу Збройних Сил України та Міноборони, за державним оборонним замовленням здійснив закупівлю антиснайперських систем, які є непридатними для використання в Збройних Силах України. Крім того, під час роботи вони мають демаскуючі ознаки, що становить загрозу для життя та здоров’я військовослужбовців, які їх використовують у бойовій обстановці. Внаслідок цього державі в особі Міністерства оборони України завдано понад 8,7 млн грн збитків.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора