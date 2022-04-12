На Одещині 44-річний житель Чорноморська підстрелив знайомого з автомата Калашникова

Правопорушник під’їхав до обійстя 32-річного мешканця Молодіжного, підізвав його до себе і почав сваритися, а в ході конфлікту розпилив сльозоточиву рідину з балончика, дістав зброю і вистрілив йому в стегно.

«Швидку» чоловіку викликала дружина, яка стала свідком події. Його госпіталізували з наскрізним вогнепальним пораненням стегна та відкритим переломом стегнової кістки.

У зловмисника поліцейські вилучили ручний кулемет, чотири магазини з більш ніж двомастами патронами, гранату РГД-5 та аерозольний балончик сльозоточивої та дратівливої дії. Пояснень чоловік не дає. Його затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України і доставили до слідчого ізолятора.

Зараз триває досудове розслідування, розпочате за ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) та ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Встановлено, що фігурант тримав образу на потерпілого через те, що він скривдив кілька років тому його сина. В ході слідства будуть з’ясовані всі обставини події, в тому числі, звідки у правопорушника арсенал зброї.

Одеське районне управління поліції № 2