У Миколаєві затримали грабіжника, який погрожуючи гранатою, відібрав кошти із каси аптеки

Зловмисник, тримаючи вибухонебезпечний предмет у руці та погрожуючи провізору привести гранату в дію, забрав понад 4000 гривень із каси аптеки. Патрульні поліцейські наздогнали нападника, коли той намагався втекти. Слідчі затримали чоловіка у порядку ст. 208 КПК України та повідомили йому про підозру. За скоєний розбій в умовах воєнного стану фігуранту загрожує до 15 років ув’язнення.

Вчора ввечері на спецлінію 102 надійшло повідомлення від фармацевта про те, що на пр. Центральному щойно невідомий у медичній масці і капюшоні, погрожуючи гранатою, відібрав із каси грошові кошти. Дівчина одразу ж викликала охорону та зателефонувала до поліції.

Отримавши детальний опис нападника, патрульні наздогнали його за декілька кварталів від місця скоєння злочину.

Слідчі Миколаївського районного управління поліції затримали 54-річного миколаївця у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Також правоохоронці вилучили корпус гранати ззовні схожий на РГД-5 та запал до неї, а також понад 4000 гривень.

Нині нападнику слідчі повідомили про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України «Розбій, вчинений в умовах воєнного стану» та ч.1 ст. 263 КК України «Носіння, зберігання, придбання, передача чи збут вогнепальної зброї (крім гладкоствольної мисливської), бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу». Йому загрожує до 15 років ув’язнення.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Миколаївська окружна прокуратура.

Найближчим часом у суді вирішуватимуть питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. Триває досудове розслідування.

Наголошуємо, на осіб, які вчиняють злочини в умовах правового режиму воєнного стану, який нині діє в Україні, чекає посилена відповідальність і більш суворе покарання.

Відділ комунікації поліції Миколаївської області