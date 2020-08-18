На Чернігівщині жінка порізала односельця

До правоохоронних органів надійшло повідомлення від медичного працівника Корюківської ЦРЛ.

Медик повідомив, що до хірургічного відділення лікарні із діагнозом проникаюче ножове поранення черевної порожнини потрапив житель села Бутівка Сосницького району (1971 року народження).

Про це ЧЕline стало відомо з власних джерел. Як стало відомо, під час спільного вживання алкоголю між чоловіком і його односельчанкою (1969 року народження) виник конфлікт. Жінка схопила ніж і накинулася на товариша по чарці. Жінку затримала поліція.Джерело: