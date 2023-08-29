Жителька Житомирщини «інвестувала» шахраям 150 тисяч гривень

Поліцейські закликають громадян не вкладати заощаджень у сумнівний бізнес.

39-річна жителька Олевської громади звернулася до поліції з заявою про ошуканство. Вона розповіла, що вирішила інвестувати заощадження в інтернет-проєкт та витратила значну суму, однак обіцяного прибутку не отримала й власні кошти повернути не змогла.

Поліцейські встановили, що жінка знайшла сайт в Інтернет-мережі, на якому користувачів переконували в можливості отримання швидкого прибутку. Тож вона зареєструвалася, як майбутній інвестор. У подальшому з нею сконтактував представник компанії, який переконав здійснити перше вкладення у розмірі 1000 гривень.

Потому жінці зателефонувала «фінансовий аналітик» компанії. Вона завірила, що вона також працює в установі, а заробітну плату отримує в доларах США. Жінка переконливо розповідала співбесідниці про акції і цінні папери, біржі в Лондоні та запропонувала їй стати партнером компанії.

Жінку привабила така пропозиція, тож вона надіслала скан-копії власних документів представникові та здійснила вступні вкладення у розмірі понад 10 тисяч гривень. А вже наступного дня отримала перший прибуток – 21 долар США, так як їй і обіцяла «наставниця». Це й переконало жінку продовжити інвестування.

Близько трьох тижнів вона спілкувався в месенджері зі «співробітником» компанії, й переказувала на декілька банківських карток від 5 тисяч до 39 тисяч гривень. А загалом витратила понад 150 тисяч гривень.

На питання, чому ж нині вона не отримує свої відсотки, «фінансовий аналітик» пояснила, що гроші обов’язково виведуть на її фінансовий гаманець, однак потрібно лише зачекати закриття торгових операцій у кінці тижня. Втім, обіцяних 1700 доларів США та вона так і не отримала. Й особисті кошти повернути не змогла.

Нині триває досудове розслідування, у якому слідчі встановлюють шахрайську схему та її учасників.

Водночас поліцейські закликають громадян ретельно оцінювати ризики перед тим, як інвестувати свої кошти в будь-який проєкт.

Зверніть увагу на ознаки шахрайських схем:

обіцяють надприбутковість: великі суми за короткий проміжок часу;

відсутність офісу, на веб-сторінці неможливо знайти реальної адреси;

укладання угод без фізичної присутності, особистого чи електронного підпису та звірки документів;

наполегливість представників інвестиційної компанії: неодноразово телефонують, переконують робити інвестиції чимшвидше та більшими сумами;

переказувати кошти пропонують на різні банківські картки, власниками яких є треті особи.

Спробуйте з’ясувати у представника такої фірми, чи мають вони відповідні дозволи та ліцензії на здійснення фінансових послуг, управлінням активами чи іншими послугами на ринках капіталу в країні, де відбувається залучення грошей. Якщо вам не можуть надати реальні документи – ви спілкуєтеся з ошуканцями.

Відділ комунікації поліції Житомирської області