Жителька Житомирщини «інвестувала» шахраям 150 тисяч гривень
Поліцейські закликають громадян не вкладати заощаджень у сумнівний бізнес.
39-річна жителька Олевської громади звернулася до поліції з заявою про ошуканство. Вона розповіла, що вирішила інвестувати заощадження в інтернет-проєкт та витратила значну суму, однак обіцяного прибутку не отримала й власні кошти повернути не змогла.
Поліцейські встановили, що жінка знайшла сайт в Інтернет-мережі, на якому користувачів переконували в можливості отримання швидкого прибутку. Тож вона зареєструвалася, як майбутній інвестор. У подальшому з нею сконтактував представник компанії, який переконав здійснити перше вкладення у розмірі 1000 гривень.
Потому жінці зателефонувала «фінансовий аналітик» компанії. Вона завірила, що вона також працює в установі, а заробітну плату отримує в доларах США. Жінка переконливо розповідала співбесідниці про акції і цінні папери, біржі в Лондоні та запропонувала їй стати партнером компанії.
Жінку привабила така пропозиція, тож вона надіслала скан-копії власних документів представникові та здійснила вступні вкладення у розмірі понад 10 тисяч гривень. А вже наступного дня отримала перший прибуток – 21 долар США, так як їй і обіцяла «наставниця». Це й переконало жінку продовжити інвестування.
Близько трьох тижнів вона спілкувався в месенджері зі «співробітником» компанії, й переказувала на декілька банківських карток від 5 тисяч до 39 тисяч гривень. А загалом витратила понад 150 тисяч гривень.
На питання, чому ж нині вона не отримує свої відсотки, «фінансовий аналітик» пояснила, що гроші обов’язково виведуть на її фінансовий гаманець, однак потрібно лише зачекати закриття торгових операцій у кінці тижня. Втім, обіцяних 1700 доларів США та вона так і не отримала. Й особисті кошти повернути не змогла.
Нині триває досудове розслідування, у якому слідчі встановлюють шахрайську схему та її учасників.
Водночас поліцейські закликають громадян ретельно оцінювати ризики перед тим, як інвестувати свої кошти в будь-який проєкт.
Зверніть увагу на ознаки шахрайських схем:
- обіцяють надприбутковість: великі суми за короткий проміжок часу;
- відсутність офісу, на веб-сторінці неможливо знайти реальної адреси;
- укладання угод без фізичної присутності, особистого чи електронного підпису та звірки документів;
- наполегливість представників інвестиційної компанії: неодноразово телефонують, переконують робити інвестиції чимшвидше та більшими сумами;
- переказувати кошти пропонують на різні банківські картки, власниками яких є треті особи.
Спробуйте з’ясувати у представника такої фірми, чи мають вони відповідні дозволи та ліцензії на здійснення фінансових послуг, управлінням активами чи іншими послугами на ринках капіталу в країні, де відбувається залучення грошей. Якщо вам не можуть надати реальні документи – ви спілкуєтеся з ошуканцями.
Відділ комунікації поліції Житомирської областіTweet