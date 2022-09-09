На Черкащині двох зловмисників засуджено за розбійний напад

За принципової позиції прокурора Соснівським районним суд м. Черкаси засуджено двох чоловіків, які вчинили напад на продавця одного із місцевих громадських закладів швидкого харчування та відкрито заволоділи грошовими коштами у сумі 5 тис. грн (ч. 1 ст. 28, ч. 3 ст. 186, ч. 1 ст. 126 КК України).

Подія трапилася у м. Черкаси. За даними слідства двоє чоловіків, гуляючи містом, підійшли до громадського закладу швидкого харчування, де один із зловмисників почав відволікати увагу продавця, а інший проник у приміщення закладу і накинувся на продавця, побив його та забрав всю виручку.

Суд, врахувавши зібрані в ході досудового розслідування докази, визнав винними чоловіків в інкримінованих кримінальних правопорушеннях та призначив покарання.

Зокрема, одному обвинуваченому за ч. 1 ст. 28, ч. 3 ст. 186 КК України з урахуванням невідбутої частини покарання за попереднім вироком у вигляді 5 років та 3 місяців позбавлення волі, а іншому за ч. 1 ст. 28, ч. 3 ст. 186, ч. 1 ст. 126 КК України у вигляді 4 років та 3 місяців позбавлення волі.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Черкаської обласної прокуратури