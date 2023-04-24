Судитимуть ще двох поліцейських, які перейшли на бік ворога

Черкаською обласною прокуратурою до суду скеровано 2 обвинувальні акти стосовно колишніх начальника відділу ГУНП в Херсонській області та оперуповноваженого ГУНП в Херсонській області за фактами колабораційної діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

За даними слідства працівники поліції, усвідомлюючи, що їхні дії завдадуть шкоди суверенітету, територіальній цілісності та недоторканності України, перебуваючи у м. Херсон, добровільно погодилися на пропозиції обійняти посади «оперуполномоченного управления оперативно-технических мероприятий» та «инспектора по особым поручениям отделения по режиму и защите государственной тайны отдела делопроизводства и режима» у незаконному правоохоронному органі «главном управлении министерства внутрених дел Херсонской области».

Досудове розслідування у кримінальних провадженнях здійснювали слідчі Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкасах) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві.

Довідково: санкція ч. 7 ст. 111-1 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від дванадцяти до п’ятнадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.

Примітка: відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Черкаської обласної прокуратури