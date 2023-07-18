До 15 років ув’язнення засуджено покидька, який ґвалтував трьох неповнолітніх доньок співмешканки

За підтримання публічного обвинувачення ювенальними прокурорами Деснянської окружної прокуратури міста Києва оголошено обвинувальний вирок 39-річному уродженцю Донецької області за систематичне вчинення сексуального насильства відносно трьох неповнолітніх дівчат, у тому числі щодо малолітньої (ч. 3, 4, 6 ст. 152, ч. 3 ст. 153 КК України).

Згідно з вироком суду, чоловік, проживаючи з матір’ю трьох неповнолітніх дівчат (12, 13 та 14 років), у період з 2018 по 2021 роки систематично ґвалтував доньок своєї співмешканки та задовольняв статеву пристрасть неприродним способом, застосовуючи при цьому фізичне насильство. На момент вчинення злочинів одна з дівчат була малолітньою.

За принципової позиції ювенальних прокурорів Деснянським районним судом міста Києва підтримано в повній мірі запропоновану прокурором міру покарання та обвинуваченого засуджено до 15 років позбавлення волі.

Додатково за рішенням суду відносно ґвалтівника внесено відомості до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи.

Досудове розслідування здійснювалося слідчими Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві.

Київська міська прокуратура