В Днепре водитель ВАЗа ударил пешехода топором

В Днепре 3 августа на проспекте Пушкина, 40Б водитель автомобиля ударил топором пешехода.

Об этом сообщает «Днепр Оперативный» со ссылкой на собственные источники.

Автомобиль ВАЗ двигался по проспекту Пушкина. В этот момент 37-летний полицейский хотел перейти дорогу по «зебре». Водитель ВАЗ не пропустил пешехода, из-за чего у двоих мужчин завязался конфликт. В ходе ссоры автомобилист достал из ВАЗ снаряжение для альпинизма (топор) и ударил им пешехода в область грудной клетки. На место инцидента вызвали следственно-оперативную группу.