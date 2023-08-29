На Вінниччині затримали колишнього бойовика так званої «днр», який хотів втекти до невизнаного Придністров’я

Служба безпеки розшукала ще одного бойовика терористичної організації «днр», який тривалий час переховувався від правосуддя за участь у війні проти України.

Зловмисника було затримано поблизу кордону з невизнаним Придністров’ям, куди він намагався втекти, щоб уникнути покарання за свої злочини.

За даними слідства, затриманим є мешканець міста Костянтинівка, що на Донеччині. У 2014 році він приєднався до так званого «слов’янського полку» – підконтрольного рф терористичного угруповання зі сходу України.

Там його залучали до «чергування» на ворожих блокпостах, де він зупиняв авто українських громадян, які намагалися виїхати з тимчасово окупованої частини регіону.

Під час таких «зупинок» бойовики створювали штучні приводи для викрадення людей та «конфіскації» їхніх авто.

Крім того, фігурант адміністрував декілька прокремлівських груп у забороненій соцмережі «Вконтакте», в яких агітував мешканців Донбасу вступати до терористичної «днр».

Однак, ще до початку повномасштабного вторгнення рф він покинув лави бойовиків та приховано виїхав на підконтрольну Україні територію, де намагався «залягти на дно».

Під час оперативних заходів співробітники СБУ встановили його місцезнаходження і затримали в одному із прикордонних районів Вінницької області.

При обшуку у затриманого виявлено мобільний телефон та сім-картки із доказами його комунікації з бойовиками «днр».

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України (участь у терористичній групі чи терористичній організації).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 15 років тюрми.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ у Вінницькій області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Служба безпеки України