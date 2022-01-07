У місті Волочиськ черкащанин обікрав 11 помешкань майже на мільйон гривень
За процесуального керівництва Волочиської окружної прокуратури раніше судимому за майнові злочини черкащанину повідомлено про підозру у крадіжці, вчиненій повторно (ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України).
Нещодавно звільнившись із в’язниці, 29-річний чоловік вирішив знову зайнятись «промислом».
Упродовж 2021 року, шляхом віджиму металопластикових вікон та дверей, зловмисник проник в 11 помешкань жителів м. Волочиськ.
Він викрав майна на загальну суму майже 900 тис грн.
Підозрюваному обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими районного управління поліції ГУНП у Хмельницькій області.
Довідково: санкція ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 3 до 6 років.
Пресслужба Хмельницької обласної прокуратуриTweet