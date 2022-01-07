У місті Волочиськ черкащанин обікрав 11 помешкань майже на мільйон гривень

За процесуального керівництва Волочиської окружної прокуратури раніше судимому за майнові злочини черкащанину повідомлено про підозру у крадіжці, вчиненій повторно (ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України).

Нещодавно звільнившись із в’язниці, 29-річний чоловік вирішив знову зайнятись «промислом».



Упродовж 2021 року, шляхом віджиму металопластикових вікон та дверей, зловмисник проник в 11 помешкань жителів м. Волочиськ.

Він викрав майна на загальну суму майже 900 тис грн.

Підозрюваному обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими районного управління поліції ГУНП у Хмельницькій області.

Довідково: санкція ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 3 до 6 років.

Пресслужба Хмельницької обласної прокуратури