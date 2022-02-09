Мешканця Лисичанська підозрюють у побитті лопатою дівчат-підлітків

За процесуального керівництва Лисичанської окружної прокуратури Луганської області правоохоронці повідомили про підозру місцевому мешканцю за фактом хуліганства із застосуванням предмета, спеціально пристосованого для нанесення тілесних ушкоджень.

За даними слідства, у лютому 2022 року раніше судимий 29-річний чоловік перебував у нелюдному місці поблизу водойми у пошуках металу. Досліджуючи місцевість, підозрюваний зустрів двох неповнолітніх дівчат та став «чіплятися» до них з питаннями. Після цього чоловік, використовуючи лопату, почав бити потерпілих по голові та тілу її металевою частиною. Дівчата врятувалися та повідомили правоохоронні органи.

Поліцейські затримали особу по «гарячих слідах» у порядку ст. 208 КПК України. Наразі за принципової позиції прокурорів Лисичанський міський суд Луганської області обрав до підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

У ході проведених обшуків за місцем мешкання чоловіка правоохоронці виявили та вилучили знаряддя вчинення злочину.

Досудове розслідування здійснюється слідчими відділу поліції № 3 Сєвєродонецького районного управління поліції Головного управління Нацполіції в Луганській області.

Фігуранту загрожує покарання до 7 років позбавлення волі.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури

(За матеріалами Лисичанської окружної

прокуратури Луганської області)