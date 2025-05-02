В Ужгороді затримал «мінувальницю» торговельного центру

Вранці 1 травня до поліції надійшло анонімне повідомлення про те, що в одному з торговельних центрів міста Ужгород знаходиться вибухівка. За словами заявниці, вона перебуває у вищезазначеному приміщені, її хтось захопив та може підірвати.

За викликом негайно виїхали поліцейські, зокрема і вибухотехніки. Правоохоронці обстежили торговельний центр, проте жодних вибухонебезпечних предметів на місці не виявили — повідомлення про замінування було фейковим.

За даним фактом поліцейські розпочали розслідування та вже менш ніж за годину встановили особу псевдомінерки. Нею виявилася 49-річна місцева жителька. Поліцейські оперативно розшукали зловмисницю та затримали її у порядку статті 208 КПК України.

Слідчі Ужгородського районного управління поліції повідомили зловмисниці про підозру за ч. 1 ст. 259 Кримінального кодексу України, тобто завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності. Наразі у справі триває досудове розслідування.

За скоєне зловмисниці загрожує до 6 років позбавлення волі.

Поліція Закарпатської області